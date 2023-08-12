Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıcadan açıklama 'Böyleydi'lerle mi uğraşacağım'

Babasının Kanada'da defnedileceğini açıklayan Damla Koray Çamlıca, güzel mesajlar aldığını ve bu mesajların kendisine destek olduğunu belirtti. Ayrıca, amcasının sözlerine cevap vererek babasının Türkiye'de defnedilmesini istediğini ifade etti.

"ÇOK GÜZEL MESAJLAR ALIYORUM"

Babasının Kanada'da defnedileceğini açıklayan Damla Koray Çamlıca, yeni açıklamasında, "Üç gündür çok güzel mesajlar alıyorum.

Bu dönemi biraz olsun rahat atlatabiliyorsam bu güzel sevgi dolu mesajlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

"ORADA GÖMÜLMEK İSTEMESİ YANLIŞ"

Çamlıca, amcası Korkut Koray'ın, "Kızına, 'Bu memleketin toprağında doğdu baban. Bu halk onu meşhur etti. Orada gömülmek istemesi yanlış bir şey.

Cenazesinin ülkemizde olup sevenlerinin ziyaret etmesini' söyledim" sözlerine de cevap verdi.

Erkin Koray'ın kızı, "Şimdi bir de 'Yok öyle değildi, aslında böyleydi'lerle mi uğraşacağım ben?" mesajını yazdı.