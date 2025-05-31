Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'den Duygu Yüklü Proje: 'Al Beni Baba'

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'den Duygu Yüklü Proje: 'Al Beni Baba'
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Türk sinemasının sevilen oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, karı-koca rolüyle 'Al Beni Baba' filminde buluşuyor. Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu'ya ait olan filmde, izleyicilere duygusal bir baba-kız hikayesi sunulacak. Filmin yapımcılığını KEM Yapım üstlenirken, çekimler yaz aylarında Çorum ve İstanbul'da gerçekleşecek.

TÜRK sinemasının sevilen oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, uzun bir aradan sonra karı-koca rolüyle aynı projede buluşuyor. Kızları Nazlı karakterini de Ayça Ayşin Turan canlandıracak.

Yapımcılığını KEM Yapım'ın kurucusu Kemalhan Balçık ile Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Al Beni Baba' filmi, izleyiciyi duygu yüklü bir baba-kız hikayesiyle beyazperdede buluşturacak. Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alınan filmde yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz oturuyor. Yapım, bu yaz Çorum ve İstanbul'da sete çıkacak.

Filmde başrolü üstlenen Ayça Ayşin Turan, ailesiyle çatışma yaşayan üniversite öğrencisi 'Nazlı' karakterine hayat veriyor. Nazlı'nın babası 'Savaş' rolünde ise usta oyuncu Erkan Petekkaya seyirci karşısına çıkacak. Anne karakterini Ayça Bingöl canlandırırken, kadroda Murat Serezli ve Rüzgar Aksoy gibi önemli isimler de yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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