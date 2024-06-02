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Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

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Oyuncu Erkan Petekkaya, Göcek konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek "Bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" dedi.

Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

"EMİNİZ Kİ ÜLKEMİZ İÇERİSİNDE BOĞUŞTUĞUNUZ BİR ÇOK SORUN VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, Göcek'te çok sayıda yerin Muğla'ya Hizmet Vakfı (MUÇEV) aracılığıyla şirketlere kiralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir.

Bizim gözbebeğimize bazı firmalar Muçev vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Adım Erkan Petekkaya. Ben 20 yıldır Göcek'teyim bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum.

"AMERİKALILARIN KIZILDERİLİLERE YAPTIKLARINI YAPIYORLAR"

Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar."

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin

Erkan Petekkaya Göcek Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Haydar senkal:

Kimi kime sikayet ettin be abim

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hacer ilhan:

Senin aklın ona yetmez zorlama.

yanıt54
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Ne Demeli:

Sen anladın yani, aferin sana da buradan bakınca öyle durmuyor...

yanıt27
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Narter Nart:

Aklı yetenlerin ve aklı yetmeyenlerin taraftarlığında Göcek Rant Savaşları...Şu memleketin fakir evlatlarından kaçı çalışmak için olsa bile Göceği gördü ki...Bu gibi turistlik yerlere fakir gençler için otellerden ücretsiz kontenjan yasallaştırılmalı.. Aklı yetmezmiş...Kendini çok akıllı bişiy sanıyor.

yanıt14
yanıt2
Ramcoll Ramcoll:

Hacer neden agresifsin bu kadar ????

yanıt13
yanıt1
Hakan Celik:

Usturuplu bir şekilde anlatmış tebrik ederim.Kıyılar Halkındır.Öteki türlü bu konu işgale girer.

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yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Şeytanı, Şeytan'ın Allah'ına şikayet etmek kadar tuhaf.

41
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yanıtYanıtla
hacer ilhan:

Şeytanla alakan çok olunca yorumlarda ona göre gelmiş.

yanıt55
yanıt20
Zaky:

Kedi ve ciger hesabi.. bu kadar mi uzaksin memleketten guzel kardesim

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yanıtYanıtla
Murat Celik:

zaky Ebene selam söyle

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