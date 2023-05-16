Erdoğan'ın seçim mitinglerinde şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, ilk kez konuştu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, "Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" dedi.

Cengiz Kurtoğlu'nun dillerden düşmeyen "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı. Şarkısı seçim mitinglerinde kullanılan Kurtoğlu, TV100 Seçim Özel programına telefonla bağlanarak konuyla ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANIYLA BİRLİKTELİĞİM KIRK YILI BULUYOR"

Şarkısının kullanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Cengiz Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu. İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" şeklinde konuştu.