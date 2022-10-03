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Erdem Baş ve Meltem Cumbul'dan sonra ünlü bir isim daha Türkiye'yi terk etme kararı aldı

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncular Erdem Baş ve Meltem Cumbul'dan sonra bir başka ünlü isim Yasemin Hadivent de Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınma kararı aldı.

Türkiye'de sevilen dizilerde rol alan ünlü oyuncular Erdem Baş ve Meltem Cumbul'un geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrıldıklarını açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Bir ünlü oyuncu daha yurtdışına taşınma kararı aldı.

BUNDAN SONRA ABD'DE YAŞAYACAK

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD'de sürdüreceğini söyledi.

Erdem Baş ve Meltem Cumbul'dan sonra ünlü bir isim daha Türkiye'yi terk etme kararı aldı

"TAMAMEN TERK ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirten Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.

Haberler.com - Magazin

Meltem Cumbul Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Nazlı Muhip:

Abla hiç mi duymadın. amerika açlıktan ölüyor djdjdjsm

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Nazlı Muhip:

Halbuki amerika açlıktan ölüyor, ülkemiz uçuyordu...

Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
500
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