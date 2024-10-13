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Ercan Kesal, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Edebiyat ve Sinema Üzerine Konuştu

Ercan Kesal, Kocaeli Kitap Fuarı'nda Edebiyat ve Sinema Üzerine Konuştu
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda yazar ve oyuncu Ercan Kesal, edebiyatın sinema ile olan ilişkisini anlattı. 'Yazmak, okumakla başlar' diyen Kesal, kelimelerin gücüne vurgu yaptı.

Kocaeli Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "Ben sinemaya edebiyatla girdim. Edebiyatçı kimliğimle senaryo yazarak girdim. Oynayarak değil, senarist yanımla girdim" dedi.

Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda yazar ve oyuncu Ercan Kesal'ı misafir etti. Kesal, "Edebiyat ve Sinema" adlı söyleşide kitapseverlerle bir araya geldi. Yazar Kesal, "Yazmak dediğimiz şey okumakla başlayan bir eylemdir. 'Nasıl yazar olunur?' diye kolay bir soru sorulursa cevabı basit, okuyarak. Film seyredilerek yönetmen olunacağı gibi. Sinema, edebiyat olmaz ise olmazdı benim hayatımda. Ben sinemaya edebiyatla girdim. Edebiyatçı kimliğimle senaryo yazarak girdim. Oynayarak değil senarist yanımla girdim" dedi.

"Edebiyat benim bütün hayatımı tanımladı ve belirledi" diyen Kesal, "Daha çokta kelimeler, onların gücü, onlarla yeni bir dünya kurabileceğime dair keşfimdir. Bu gerçekliğin dışında başka bir gerçekliğinde mümkün olabileceğini fark edişim. Benim Avanos'taki kütüphaneyi keşfedişim sanki bir cennete düşmüşüm gibi gelir, oradaki kitapları fark edişim. Kitaplarla başladığım yolculuğum benim bundan sonra yaptığım her şeye, sizinle bugün burada buluşmama kadar ki yolculuğumun sebebidir. Burada olma sebebim kitaplardır. Edebiyat o yüzden çok önemlidir. Kelimelerin ruhu var, onlar sanki bizden önce olan şeyler. Biz yokken bile kelimeler vardı. Biz onları bir araya getirerek kurmaca dediğimiz şeyi gerçekleştiriyoruz. Aslında gerçekliği yeniden bozup, yeniden icat ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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