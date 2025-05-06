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Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
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Haberler
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Gülseren Ceylan, eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in mahrem anlarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemesi ve özel fantezilerle ilgili talepleri olduğunu iddia ederek "sapkınlık" suçlamasında bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile bir süre önce yollarını ayıran Gülseren Ceylan arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Ayrılığın ardından Ceylan, yaptığı paylaşımlarda Erbil hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

ALDATMA VE TACİZ İDDİALARI

Ceylan, ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını ileri sürerken, Erbil'in evde çalışan hizmetçiyi taciz ettiğini öne sürdü. Bu açıklamalar üzerine Mehmet Ali Erbil, kişilik haklarının ihlal edildiği ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle Ceylan hakkında hukuki süreç başlattı. Mahkeme ayrıca Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı da verdi.

Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

"BÖYLE ZEVK ALIYORDU"

İkili arasında yaşananlar magazin basını tarafından yakından takip edilirken Gülseren Ceylan'ın ortaya çıkan yeni açıklamaları tartışmayı farklı bir boyuta taşıyacak. Erbil'in kendisine özel hayatlarına ilişkin mahrem anları arkadaşlarına anlatıp anlatmadığını sorduğunu belirten Ceylan, "Bana diyor ki bir şey yaşıyoruz ya bir şey yaşarken beni arkadaşlarına anlatıyor musun? Sen yaşlılık psikolojisine girmişsin seni ben arkadaşlarıma niye anlatayım? Böyle zevk alıyordu yani. Bana diyordu ki; iki kızı ben birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda... Ben kabul etmiyordum. Beni utanmasa 2 kadın filan şey yapacak... Sen böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun et" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

mademki ilşki sürecinde defalarca aldatıldın neden sustun neden terk etmedin paramı tatlı geldi. şimdi hırtumun mu kesildi

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Mehmet Ali Çakar

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

YILLARCA AYNI YATAKTA YATIN HER HALTI YİYİN ADINADA SEVGİLİ DEYİN ... ANADOLU'DA BUNA SEVGİLİ DEĞİL OYNAŞ DENİR OYNAŞ..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Memed aga ahıra giren kokuyu çeker

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