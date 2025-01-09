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Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu: Birbirimize öyle şeyler yapmayız

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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya üzerinden kendisine gönderme yaptığı iddia edilen eski dostu Ezgi Mola hakkında konuştu. Arıkan, "Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız" dedi.

Enis Arıkan, bir süredir küs olduğu Ezgi Mola'nın kendisine gönderme yaptığı iddialarına ilişkin konuştu.

Dostluklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ancak bir süredir konuşmadıkları bilinen Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın neden küstüğü merak konusu olmuştu. Mola'nın Amerika'da gerçekleşen doğumuna gitmediği öne sürülen Enis Arıkan'ın kendisine destek vermemesi nedeniyle arkadaşına küstüğü iddia edilmişti.

Ezgi Mola, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" ifadelerine yer verdi. Ezgi Mola'nın bu paylaşımı Enis Arıkan'a gönderme olarak anlaşıldı.

Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu: Birbirimize öyle şeyler yapmayız

"BİZ BİRBİRİMİZE ÖYLE ŞEYLER YAPMAYIZ"

Geçtiğimiz gün Şebnem Bozoklu ile görüntülenen Enis Arıkan, kendisine paylaşımın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile. Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız."

Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu: Birbirimize öyle şeyler yapmayız
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirol atess:

Kusmeleri bile birbirlerine ne küçük bir medya ve ne buyuk bir para pastasi

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