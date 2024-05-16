Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan Beykoz Engelliler Derneği'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Beykoz Engelliler Derneği'ne teslim edilen tekerlekli sandalyeler yüz güldürdü.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Almanya temsilcisi ve Almanya Aachen'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Benan Yontar ile dernek yönetimi çalışanlarının Almanya'daki bağışçılardan topladıkları bir TIR dolusu ikinci el tekerlekli sandalye ve ekipmanlar İstanbul'a geldi.

İlk etapta 24 adet tekerlekli sandalye Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Vakıf başkanı Av.Edip Önder ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra önceki dönem başkanı Atilla Kaplakarslan ile birlikte organize edilen etkinlikte, Almanya Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ve yardımcısı Aynur Kazak da hazır bulundular.

Dünya Engelliler Haftası'nda 3 adet akülü, 16 adet manuel, 4 adet çocuk manuel ve 1 adet tuvaletli manuel olmak üzere toplam 24 adet tekerlekli sandalyeyi teslim alan engelliler mutluluklarını dile getirerek "Ekonomik şartlar nedeniyle alamadığımız tekerlekli sandalyelerin bizlere bağış yoluyla gelmesine çok sevindik.

Buradan Benan Yontar'a Almanya'daki hayırseverlere ve Engelsiz Yaşam Vakfı'na çok teşekkür ederiz" dediler.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Edip Önder'de konuşmasında ekipmanların Almanya'dan gelmesine vesile olan herkese teşekkür ederek "Engelliler Haftası nedeniyle yapılan bu etkinlik başlangıçtır. Çok sayıdaki ekipmanları başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedir? : Engelli bireylerin toplumsal yaşama ve diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla, 1992 yılında Birleşmiş Milletler'de alınan kararla 10-16 Mayıs tarihleri "Dünya Engelliler Haftası" olarak kutlanmaktadır.