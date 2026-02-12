Enes Batur gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

"ÜLKEME DÖNÜŞ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Yakalama kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batur, "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım" demişti.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

9 şüpheli hakkında da yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşılmıştı.