Enes Batur gözaltına alındı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda jandarma tarafından gözaltına alındı.

  • Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
  • Enes Batur hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonunda, aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal'ın bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

"ÜLKEME DÖNÜŞ YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Yakalama kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Batur, "Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım" demişti.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

9 şüpheli hakkında da yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

