En yakınındaki isim konuştu! İşte Fatih Ürek'in son durumu

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

ÜREK'İN DOKTORU: KALP İLE İLGİLİ PROBLEM KALMADI

Ünlü sanatçının doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu açıklama yaptı. Yazıcıoğlu, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız." ifadelerini kullandı.

20 DAKİKA KALBİ DURDU, ANJİYOPLASTİ UYGULANDI

Öte yandan hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, oksijen seviyesi ve organ fonksiyonlarının yakından izlendiği belirtildi. "Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz" denilen açıklamada, sanatçıya geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık ekibine de teşekkür edildi.

YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi. 2.Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.