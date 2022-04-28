En Büyük Hayali Tarkan'la Düet Yapmak
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Uzun yıllar Gucci, Armani ve Dolce & Gabbana gibi büyük markalar için podyuma çıkan Ana Shine, hayalini kurduğu müzik yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.
"Freedom" şarkısında başarılı Türk prodüktör / DJ FunkyC ile çalışan Ana Shine, yakında Türkiye'ye konser vermeye geliyor.
Son röportajında en büyük hayalinin Tarkan'la düet yapmak olduğunu şu sözleriyle anlattı: "Türkiye'den Tarkan'ı biliyorum. Keşke Türkiye'ye gelsem ve Tarkan ile düet yapsam. Öyle büyüleyici bir sesi var ki, insanın dizleri titriyor onu duyduğu zaman."
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