En Büyük Hayali Tarkan'la Düet Yapmak

"Freedom" şarkısında başarılı Türk prodüktör / DJ FunkyC ile çalışan Ana Shine, yakında Türkiye'ye konser vermeye geliyor.

Son röportajında en büyük hayalinin Tarkan'la düet yapmak olduğunu şu sözleriyle anlattı: "Türkiye'den Tarkan'ı biliyorum. Keşke Türkiye'ye gelsem ve Tarkan ile düet yapsam. Öyle büyüleyici bir sesi var ki, insanın dizleri titriyor onu duyduğu zaman."

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