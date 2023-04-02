Emre Kınay'ın bomba iddiasına, RTÜK Başkanı'ndan jet hızında yalanlama: Çaresizce iftiraya başvurdu

Kızılcık Şerbeti'ne getirilen yasak sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, oyuncu Emre Kınay tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

"RAMAZAN AYINDA YEME-İÇME SAHNELERİNE YASAK GELDİ"

Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü. Paylaşımında, "Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmazdınız?" diye soran Kınay, karara hiçbir yapımcı ve oyuncunun tepki göstermediğini dile getirdi.

"BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?"

Ünlü oyuncu paylaşımında, "RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde. Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek. Su içiremezsiniz. Yoksa ceza şartı var. 4. Murat döneminden beter! Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar? Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?" ifadelerini kullandı.

"İDDİA TAMAMEN ASILSIZDIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kınay'ın paylaşımlarını yalanlayan bir açıklama yaptı. Şahin "Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." diyerek ünlü oyuncunun iddiasına ateş püskürdü.