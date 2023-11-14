Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demir ile olan mutlu birlikteliğinden ikinci kez baba olacağını duyurdu.

Emre Karayel İkinci Kez Baba Olacak

'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demir ile nikah masasına oturdu.

2021'de de oğulları Can'ı kucağına alan ve mutlu birliktelikleri devam eden çiftten ikinci bebek müjdesi geldi.

Karayel, sosyal medya hesabından art arda yayınladığı fotoğraflara "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emre Karayel (@emrekarayel01)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.