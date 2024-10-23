Üye Girişi
Haberler

Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük oğlu Tayfun ile yıllardır görüşmeyen şarkıcı Emrah, son konserine oğlu Elyesa'yı çıkartıp "Küçük Emrah" diye takdim etti.

"Küçük Emrah" adıyla tanınarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Emrah özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ebru Çolak ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Tayfun ile görüşmeyi reddeden Emrah diğer çocuklarına övgüler yağdırıyor.

OĞLUNU SAHNEYE ÇIKARTTI

2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen Emrah, peş peşe babalık heyecanı yaşamıştı. Çift 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Emrah son olarak sahneye oğlu Elyesa Erdoğan ile çıktı.

"TAYFUN'UN NE SUÇU VARDI?"

Şarkıcının oğlunu "Küçük Emrah" diye tanıtması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada söz konusu görüntülerle ilgili yorum yağdı. Evlatları arasında ayrımcılık yapan Emrah'a "Tayfun'a neden böyle değilsin", "Tayfun'un ne suçu vardı", "Keşke Tayfun'a da böyle olsan" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o ana ilişkin kareler;

Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı
Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Ünlüler Magazin Emrah

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500

Yorumlar (3)

sade vatandaş:

adam olan bütün çocuklarına sahip çıkar adam olmayan çıkmaz sanatçı olmak için önce adam olmak lazım paraylada adamda sanatçıda olunmaz

44
5
yanıtYanıtla
Sempatik0037 Ben:

Emrah her flimde ya anası ya bacısı ....

3
0
yanıtYanıtla
YİĞİT_TÜRKALP:

ONA DA BENZER FİLMLERDE OYNATMA.YOKSA SIKINTI.....

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)? TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir? TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı? TUSAŞ kimin, devlet mi özel mi? TUSAŞ NEDİR?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.