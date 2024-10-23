Emrah, sır gibi sakladığı oğlunu sahneye çıkardı

"Küçük Emrah" adıyla tanınarak kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Emrah özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ebru Çolak ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Tayfun ile görüşmeyi reddeden Emrah diğer çocuklarına övgüler yağdırıyor.

OĞLUNU SAHNEYE ÇIKARTTI

2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen Emrah, peş peşe babalık heyecanı yaşamıştı. Çift 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına almıştı. Emrah son olarak sahneye oğlu Elyesa Erdoğan ile çıktı.

"TAYFUN'UN NE SUÇU VARDI?"

Şarkıcının oğlunu "Küçük Emrah" diye tanıtması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada söz konusu görüntülerle ilgili yorum yağdı. Evlatları arasında ayrımcılık yapan Emrah'a "Tayfun'a neden böyle değilsin", "Tayfun'un ne suçu vardı", "Keşke Tayfun'a da böyle olsan" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o ana ilişkin kareler;