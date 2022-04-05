Emrah, 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' repliğiyle yapılan videolar için mahkemeye başvurdu

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Emrah, yıllar önce bir reklam filminde rol aldı. Emrah'ın reklamında geçen "Emrah koş arabanı çiziyorlar" sözleri ise sosyal medyada yayılında küfürlü videolar çekilmeye başladı. Videolardan rahatsız olan Emrah da harekete geçti.

REPLİK KULLANILARAK KÜFÜRLER VİDEOLAR HAZIRLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Emrah 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlattı. Dilekçenin devamında söz konusu video içeriğinde 23 saniyelik reklamda bir kişinin hamburger yiyen Emrah'a seslenerek, 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' denildiğini ancak art niyetli kişilerin videoyu montajlayarak, yayınlamaya başladıkları ifade edildi. söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı yer verildi.

MAHKEME, EMRAH'IN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Söz konusu içeriklerin kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu bu nedenle 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesi talep edildi. Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.