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Emine Ün'den boşanan Tolga Karakaş, estetiklerle adeta bambaşka biri oldu

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Oyuncu Emine Ün ile evliliği biten Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.

Oyuncu Emine Ün ile evliliği biten Tolga Karakaş estetiklerle bambaşka biri haline dönüştü.Adeta yeniden doğan Tolga Karakaş yüzüne yaptırdığı estetik ve güzellik operasyonu ile adeta 10 yaş gençleşti.

"BİR DAHA ASLA ÜNLÜ BİRİ İLE EVLENMEM"

Gözaltı torbalarını aldıran Karakaş, Emine Ün ile biten evliliğinin ardından sorulan soruları yanıtlamadı. Karakaş, yalnızca şu yorumu yaptı: Hayatım çok keyifli, bir daha ünlü ya da oyuncu biriyle asla evlenmem, kafam çok rahat, kendimi işime verdim, şirketimin inşaat işleri çok iyi gidiyor.

İşte Tolga Karakaş'ın son hali;

Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim

Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim

Boşanmadan Sonra Şaşırtan Değişim

Emine Ün'den boşanan Tolga Karakaş, estetiklerle adeta bambaşka biri oldu

Emine Ün'den boşanan Tolga Karakaş, estetiklerle adeta bambaşka biri oldu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Tolga Karakaş Emine Ün Magazin Haberler

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