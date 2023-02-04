Emel Müftüoğlu yıllar sonra itiraf etti: Sesini kıskandığım için Sertap Erener'e kezzaplı çay önerdim

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir dönem öfke kontrolünün olmadığını ve kıskançlık krizleri yaşadığını anlattı. Yıllar önce Sertap Erener'i kıskandığını söyleyen Müftüoğlu, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ana çayı tavsiye etmiştim" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Emel Müftüoğlu oldu. Çok yaramaz bir çocukluk geçirdiğini ve bir dönem öfke kontrolü yaşadığı için neredeyse her gün karakolluk olduğunu söyleyen şarkıcı Emel Müftüoğlu, kıskandığı için meslektaşı Sertap Erener'e kezzaplı ada çayı tavsiye ettiğini söyledi.

"SERTAP ERENER'E KEZZAPLI ADA ÇAYI ÖNERMİŞTİM"

Sezen Aksu'yu Sertap Erener'den kıskandığını söyleyen Emel Müftüoğlu, "Onlara şarkı vermek istediğinde kıskandığım için sen o şarkıyı daha iyi okursun verme derdim. Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim. Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.

"BİR AİLENİN BAŞINA GELEBİLECEK EN KORKUNÇ ÇOCUKTUM"

Öte yandan çok yaramaz ve hareketli bir çocuk olduğundan bahseden Emel Müftüoğlu, "Bir ailenin başına gelebilecek en korkunç çocuktum. Bir saniyesi aksiyonsuz geçmeyen bir çocuktum. Babam 'bu kızı bir yere bağlasak bütün şehrin elektriğini karşılar bu enerjiyle' diyordu. Annem dünyanın en şahane kadınıydı. Çok zarif ve düşünceli bir kadındı ama ben gelirim diye annemi bir yere çağırmazlardı. Korkunçtum..." şeklinde konuştu.