Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi
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Asmalı Konak ve Karagül dizileriyle tanınan usta oyuncu Şerif Sezer, Bodrum yolunda trafik kazası geçirdi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan Sezer, hastaneye kaldırıldı

Asmalı Konak ve Karagül gibi sevilen dizilerde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesi girişinde trafik kazası geçirdi. Bodrum'a doğru seyir halindeyken meydana gelen kazada Sezer'in bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Edinilen bilgilere göre, Söke yönünden Milas'a giden iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Sözcü'nün haberine göre, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan usta oyuncu Şerif Sezer, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer'insağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Milas-Söke karayolunda, kazanın ardından Milas istikametine giden trafik tamamen durdu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçları çekiciyle yoldan kaldırarak ulaşımın yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHerif:

Resimdeki duruma göre suv araç karşı şeritte durumu demektir hatalı sollama yada elinde tel olabilir.. gitti Bi doğan daha, nesli tükenecek

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