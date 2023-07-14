Elvis Presley'in kızı Lisa Maria Presley'in bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı

Elvis ve Priscilla Presley'in 54 yaşındaki tek çocuğu, Calabasas'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Presley'in yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatına bağlı zamanla gelişen yaradan dolayı ince bağırsak tıkanıklığı sebebiyle öldüğü belirtildi.

DOĞAL ÖLÜM SAYILDI

Raporlara göre Lisa Marie Presley, ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre, merhum şarkıcının ölüm anında sisteminde terapötik seviyelerde oksikodon, ayrıca bağımlılığı tedavi etmek için kullanılan opioid Buprenorfin ve antipsikotik ilaç Quetiapine vardı.

Otopside, uyuşturucuların ölümüne katkıda bulunmadığı ve yaralanma olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı kaydedildi ve ölüm şeklinin doğal kabul edildiği eklendi.