Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi
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Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, 60. yaşını sosyal medyada paylaştığı cesur çıplak pozla kutladı. Takipçileriyle duygularını paylaşan Hurley, şarkıcı Billy Ray Cyrus'a duyduğu aşkı da açıkça dile getirdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, 60. yaşını sosyal medyada paylaştığı cesur bir pozla kutladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta kırda tamamen çıplak şekilde oturan Hurley, pozuyla sosyal medyayı salladı.

AŞK İTİRAFI OLAY OLDU

Paylaşımında kariyerindeki başarılarla dolu yılı kutlayan Hurley, sürpriz bir itirafta bulunarak aşkını ilan etti. Güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus'a sırılsıklam âşık olduğunu duyurdu.

Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

AŞK SOSYAL MEDYADAN BAŞLADI

Hurley ve Cyrus, ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında Instagram üzerinden duyurmuştu. Billy Ray Cyrus, daha önce yaptığı açıklamada Hurley ile ilişkisinin, eski eşi Firerose'dan ayrıldıktan sonra Elizabeth'in attığı tatlı bir mesajla başladığını söylemişti. Çiftin aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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