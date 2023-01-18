Elif Karlı, hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı'yı bu sözlerle anlatmıştı

Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Karlı'nın Tokat Cezaevi'nde bulunan eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Elif Karlı, Haberler.com YouTube kanalında Cengiz Karlı'nın daha önce kalp krizi geçirdiğini ve yaşadıklarını anlatmıştı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Karlı'nın bir süredir cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Elif Karlı, 6 Aralık'ta Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olmuştu.Elif Karlı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programında Cengiz Karlı'dan övgüyle bahsetmişti.

"CENGİZ HASTALIĞINDAN SONRA ÇOCUĞUM GİBİ OLDU"

Cengiz Karlı'nın kendisini dinlemeye geldiğini ve çiçek gönderdiğini söyleyen Elif Karlı, 1993 yılında tanıştıklarını ifade etti.

Cengiz Karlı'nın 42 yaşında uykuda kalp krizi geçirdiğini söyleyen Karlı "Çok ağladım. Beni bu kadar güzel seven insana bunu yapma Allah'ım dedim. Allah yardım etti. Cengiz hastalığından sonra çocuğum gibi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"CENGİZ KARLI İLE GÖZÜM KAPALI EVLENDİM"

Cengiz Karlı'nın vücudunda sekiz tane stenti olduğunu belirten Cengiz Karlı'nın zengin, yakışıklı ve ailesinin iyi olduğunu ifade eden Elif Karlı, Cengiz Karlı ile gözü kapalı evlendiğini söylemişti.

Cengiz Karlı'nın ailesinde saygının fazla olduğunu belirten Karlı "Başları ağırsa tüm aile oradadır. Cengiz grip olur bütün aile elinde meyveyle gelir. Bu durumu en başta yadırgadım." demişti.

"ÖLÜMDEN KORKARIM"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Kaybetme korkun mu var?" sorusuna şöyle yanıt vermişti

"Ölümden korkarım. Babamı, kayınpederimi, ortağımızı 1,5-2 yıl arayla kaybetti. Cengiz de kalp krizi geçirdi. Ben o dönem yok oldum. 35 yaşındayken öz babamı kaybettim. Sahneye çıkmadan önce haberini aldım. Manevi yaralarımı Cengiz'le kapattım" demişti.

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