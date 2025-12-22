Haberler

Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı
Güncelleme:
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı şoför Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ayça İnci, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü isim, bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi. Siyah ve derin göğüs dekolteli tarzıyla objektiflere yansıyan İnci, dikkatleri üzerine çekti.

  • Ayça İnci, Akasya Durağı dizisindeki şoför Leyla rolüyle tanındı.
  • Ayça İnci, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde yer aldı.
  • Ayça İnci, sosyal medyada paylaştığı derin göğüs dekolteli bir fotoğrafla gündeme geldi.

Yayınlandığı dönemde yüksek reytingleriyle adından söz ettiren Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı şoför Leyla karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ayça İnci, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Oyunculuğuyla olduğu kadar samimi tavırlarıyla da hafızalara kazınan İnci, bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, son haliyle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir karede derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Ayça İnci, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Oyuncunun bu paylaşımı, Instagram'da hızla yayılarak magazin gündeminin öne çıkan konuları arasında yerini aldı.

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı.

