Ekin Uzunlar, Erzincan Yaşayan Miras Festivali'nde Dinleyicileri Coşturdu
Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali'nin son gününde Ekin Uzunlar konseri gerçekleşti. Kemençe eşliğinde Karadeniz ezgileri ile sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Erzincan Yaşayan Miras Festivali son gününde Ekin Uzunlar konserine ev sahipliği yaptı. Erzincan'da kemençe eşliğinde Karadeniz ezgileri yankılandı.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Erzincan Yaşayan Miras Festivali kapsamında; Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Kemençesi ile sahne alan ünlü sanatçı konserde; "Hüznün Gemileri", "Başka Bir İhtimal", "Ağla Gözün", "Geliyorum Yar", "Son Bir Kez" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, dizi müziklerinden dünya müziğine, horondan oyun havalarına varan geniş repertuvarı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla beraber söyleyen Uzunlar, kemençe resitalinin yanı sıra bateri perform ansıyla da kalabalığı coşturdu. - ERZİNCAN