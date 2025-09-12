Haberler

Ekin Mert Daymaz, genç sevgilisiyle banyoda aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile aşk yaşıyor. Yaz aylarında bir beach'te tanışarak ilişkiye başladıkları öğrenilen çiftin arasında 15 yaş farkı bulunuyor. Yürekli'nin sosyal medyada paylaştığı samimi karelerle ortaya çıkan birliktelik, kısa sürede gündem oldu ve yaş farkı tartışma yarattı.

34 yaşındaki ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın gönlünü 19 yaşındaki Beliz Yürekli'ye kaptırdığı ortaya çıktı. İkilinin yaz aylarında bir beach'te tanıştığı ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Genç yaşına rağmen sosyal medyada aktif bir isim olan Beliz Yürekli'nin üniversite öğrencisi olduğu belirtildi. Yürekli, ünlü oyuncu ile olan samimi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etti.

15 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin arasında 15 yaş farkı bulunuyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşımlara, kimi takipçilerden destek gelirken kimi kullanıcılar ise yaş farkını eleştiri konusu yaptı.

DAYMAZ ÖZEL HAYATIYLA SIK SIK GÜNDEMDE

Özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde olan Daymaz'ın bu ilişkisi, "Daymaz gönlünü kendisinden küçük bir güzele kaptırdı" yorumlarına neden oldu. Çiftin mutluluk pozları ise aşklarını gözler önüne sermekten çekinmediklerini ortaya koydu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
