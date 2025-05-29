Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!

Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!
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Behzat Ç.'nin yeni sezonu "Çekiç ve Gül" ile Ağustos 2025'te ekranlara geliyor. Tanıtımda Savcı Esra sürprizi ve "Gitti dediklerin geri döner" mesajı izleyiciyi heyecanlandırdı.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Behzat Ç.'nin merakla beklenen yeni projesi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi için yayın tarihi belli oldu. Yapımcılar tarafından yapılan duyuru, dizinin tutkunlarını heyecanlandırdı.

BEHZAT Ç. İÇİN TARİH VERİLDİ

Açıklamaya göre yeni sezon, Ağustos 2025 itibarıyla izleyiciyle buluşacak. Duyuruya, dizinin atmosferini yansıtan kısa bir tanıtım videosu da eşlik etti. Tanıtımda yer alan "Gitti dediklerin geri döner" notu, hem nostaljik hem de gizemli bir geri dönüşe işaret ediyor.

Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!

Tanıtım videosunda, dizinin unutulmaz karakterlerinden Savcı Esra'nın da yer alması dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra yeniden kadroya katılan Canan Ergüder, Behzat ile Esra arasındaki gerilimli ve duygusal sahnelerin geri döneceğinin sinyalini verdi. Videoda, Behzat ve Esra karakterleri arasında geçen kısa bir diyalog da yer aldı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonda hem kadro hem de hikâye açısından izleyicileri sürprizlerin beklediği konuşulurken, dizinin hayranları sosyal medyada "Efsane geri dönüyor" yorumlarıyla heyecanlarını dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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