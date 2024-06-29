Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızıyla geçtiğimiz haftalarda tartışarak karakolluk oldu. Kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına veren Akkaya, daha sonra da kendi izniyle velayeti kendinde olan kızını yaz tatilini birlikte geçirmeleri için babasının yanına gönderdi. Efe Önbilgin, günlerdir kızı ve kendisini hedef alan paylaşımlar yapan Akkaya için harekete geçti.

3 AY TEDBİR KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Akkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan rahatsız olan Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir kararı istedi. Mahkeme; Akkaya'ya tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme davranışlarında bulunmaması ile korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.

YAŞANAN HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Deniz Akkaya, geçtiğimiz ay evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği için polis çağırdı. Akkaya, karakolluk olduğu kızını "Burnu sürtsün" diyerek devlet korumasına verdiğini açıklamıştı. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti.

ESKİ EŞİNİ HEDEF ALDI

Akkaya'ya eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürdü. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kendi izniyle kızını baba Efe Önbilgin'in yanına gönderdi.

KIZIYLA MESAJLARINI YAYINLADI

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görüldü.