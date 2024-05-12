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Ediz Hun... 'YEŞİLÇAM SİNEMASI BİTTİ!'

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Kıbrıs'a giderek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada Yeşilçam sineması hakkında konuşan Hun, 'Yeşilçam sineması bitti' dedi. Ediz Hun, Yeşilçam'dan geriye kalan az sayıdaki sanatçılar arasında olduğunu belirtti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Kıbrıs'a gitti. Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Usta sanatçı, burada Yeşilçam sineması hakkında da konuştu.

"Yeşilçam sineması bitti"

Yeşilçam sineması ile ilgili açıklamalar yapan Ediz Hun, "Yeşilçam sineması bitti." dedi.

"En yaşlı dördüncü benim"

Ediz Hun, "Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar da bizleriz. Bizlerden sonra da maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü benim.

Birinci Ahmet Mekin, 1932'li galiba. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır. İzzet 1934'lü. Sonra Göksel Arsoy var, 1936'lı. Ben de 1940'lıyım. Benden sonra da bir Kadir İnanır kaldı.

Tarık Akan rahmetli oldu. Kimse kalmadı. Hanımlardan da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var." diyerek Yeşilçam sinemasından geriye çok az kişinin kaldığını söyledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ediz Hun Kıbrıs Sinema Magazin Haberler

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