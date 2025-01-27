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Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam

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Geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu iyiye giderken, sanatçının kızı Türkü Akbayram, babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, "Haydi canım babam, görecek günler var daha" dedi.

Sanatçı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAYDİ CANIM BABAM"

"Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; 'Haydi canım babam, görecek günler var daha"

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Haydi canım babam

'İYİ HABERLER PAYLAŞMAYI UMUYORUZ'

Sanatçının kızı Türkü Akbayram geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" demişti.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Haydi canım babam
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPc Copat:

Duamız sizlerle

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah tez şifasını verdin inşallah

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Haber YorumlarıASar Gnc:

Allah sifa versin

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