Üye Girişi
Haberler

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği dünyaya geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden kısa bir süre son hamilelik müjdesi veren Eda Ece, ilk bebeğini kucağına aldı.

MİNA İPEK TUNCER GELDİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği dünyaya geldi

"YENİ KIZ İSİMLERİNDE LİLİİ LALA, LOLA VAR"

Geçtiğimiz günlerde bebeğine vereceği isimle ilgili konuşan Eda Ece, "Yeğenimden isimlere bakabilmek için sınıf listesini istedim. Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" demişti.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği dünyaya geldi

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği dünyaya geldi

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Buğrahan Tuncer Eda Ece Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hatay'da oy farkı kaç? CHP son durumu paylaştı Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne? 5 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor, ayın kaçında başlayacak? Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu? Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi? 5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500

Yorumlar (3)

haksız mıyım:

Allah hayırlı bir evlat etsin. ismi de güzel olmuş

26
1
yanıtYanıtla
Dentgeatio :

Allah bağışlasın

10
0
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Yok canım bili bili olsun daha şen

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title