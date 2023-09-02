Ecem Özkaya, başrol olduğu Gönül Dağı dizisinden ayrıldı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ilk bölümden itibaren yer alan başrol oyuncusu Ecem Özkaya projeye veda etti.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı.
AYRILIK NEDENİ BİLİNMİYOR
Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Feyza Işık, Ulviye Karaca, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Nuri Gökaşan'ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Zaman atlamasının yaşanacağı diziden bir veda haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümden beri dizide "Zahide" rolünü oynayan Ecem Özkaya, diziden ayrıldı. Vedasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan oyuncu, yeni sezon için gelen projeleri değerlendirecek.