Ece Seçkin ve Eşine Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

ŞARKICI Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i bir süredir tehdit eden Ali Uğur S., Bakırköy'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ve kendisini bir süredir takip ederek ölüm tehditlerinde bulunan bir hayranı hakkında şikayetçi oldu. Seçkin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin Ali Uğur S. olduğu tespit edilen şüpheliyi Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Ece Seçkin, "Yaklaşık dört yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "Kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kabusa çevirmiştir. Gelinen nokta artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şuan karakoldadır, fakat konunun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. Dört yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hal almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.