Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı
Ece Erken, Instagram'daki ücretli abonelik sistemini neden kullandığını konuk olduğu programda anlattı. Aylık ücretin 70 lira olduğunu belirten Erken, "Beni ne zengin eder ne takip edeni fakir eder" diyerek amacının para kazanmak olmadığını söyledi.
- Ece Erken, özel fotoğraflarını ücretli abonelik sistemiyle paylaşmasının nedenini, bu içeriklerin magazin gündemine taşınmaması ve kendisini daha rahat hissettirmesi olarak açıkladı.
- Ece Erken, abonelik ücretinin 70 lira olduğunu ve bu kazancın kendisi için maddi açıdan önemli olmadığını belirtti.
- Ece Erken, ücretli aboneliği bikini fotoğrafları paylaşmak için açmadığını ifade etti.
Ece Erken, ücretli abonelik sistemini tercih etmesinin nedenini açıkladı. Erken, burada yer verdiği özel anların magazin gündemine taşınmamasının kendisini daha rahat hissettirdiğini söyledi.
"BENİM İÇİN MESELE PARA DEĞİL"
Abonelik sisteminden elde ettiği kazancın kendisi için önemli olmadığını belirten Erken, ücretin 70 lira olduğunu söyledi. Aldığı ödemenin düşük olduğunu belirten Erken şunları söyledi: “Ne kazandım, ne yaptım… Ne kadar zaten, 70 lira. Beni ne zengin eder ne takip edeni fakir eder Benim için mesele para değil.”
"MAGAZİNE DÜŞMÜYOR, O YÜZDEN ÇOK RAHATIM"
Ece Erken, abonelik sistemini kullanmasındaki asıl nedenin özel anlarını daha rahat şekilde gösterebilmek olduğunu anlattı. Erken, “Özel abonelerimle paylaştığım şeyler magazine düşmüyor, o yüzden çok rahatım." dedi.
Öte yandan ünlü sunucu, bazı mutlu anlarını göstermek istediğini ancak bunların herkes tarafından görülmesini tercih etmediğini de dile getirerek şunları söyledi: “Bazen çok keyifli oluyorsun, bir şey paylaşmak istiyorsun ama göze gelmek istemiyorsun. Ben de o anları özel abonelere koyuyorum.”
"BİKİNİYLE FOTOĞRAF KOYMAK İÇİN ÖZEL ABONELİK AÇMADIM"
Erken, ücretli abonelik sistemini bikini fotoğrafları için kullandığı yönünde oluşabilecek düşüncelere de yanıt verdi. Ardından abonelik sistemini açma nedenini bir kez daha net ifadelerle anlattı: “Yoksa ben zaten denize bikiniyle giren, havuz kenarında olan bir kadınım. Bikiniyle fotoğraf koymak için özel abonelik açmadım.”