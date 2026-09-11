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Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Verdiği poza espri yağdı

Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Verdiği poza espri yağdı
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Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markasının tanıtımı için yeniden kamera karşısına geçti. Koç'un elindeki parfüm şişesiyle verdiği poz dikkat çekerken, kareye "Parfüm öyle mi tutulur, futbolcuya kart mı gösteriyorsun?" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

  • Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markasının yeni tanıtım çekimlerinde yer aldı.
  • Ali Koç, 3 Eylül'de eşiyle birlikte markanın tanıtım çekiminde kamera karşısına geçmişti.
  • Yeni tanıtım karelerinde Ali Koç'un parfüm şişesini elinde tuttuğu poz, "Parfüm öyle mi tutulur, futbolcuya kart mı gösteriyorsun?" yorumuna neden oldu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markasının tanıtımı için bir kez daha objektif karşısına geçti. Daha önce de markanın çekimlerinde yer alan Koç'un bu kez yeni tanıtım kareleri ortaya çıktı.

İLK ÇEKİM 3 EYLÜL'DE GELMİŞTİ

Ali Koç, 3 Eylül'de eşi Nevbahar Koç ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Çiftin yan yana yer aldığı çekimin ardından Koç, kısa süre içinde bir kez daha eşinin markasının tanıtımında boy gösterdi.

YENİ POZUNA ESPRİLİ YORUM

Yeni tanıtım karelerinde Ali Koç ile Nevbahar Koç yeniden objektif karşısına geçerken, çekime bir kadın daha eşlik etti. Koç'un yeni karelerden birinde parfüm şişesini elinde tuttuğu poz ise esprili bir yoruma neden oldu. Söz konusu kareye, "Parfüm öyle mi tutulur, futbolcuya kart mı gösteriyorsun?" yorumu yapıldı.

EŞİNİN MARKASINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ali Koç böylece kısa süre içerisinde ikinci kez Nevbahar Koç'un parfüm markasının tanıtımında yer aldı. Futbol dünyasıyla tanınan Koç'un kamera karşısında verdiği yeni pozlar da alışılmış görüntüsünün dışında kareler ortaya çıkardı.

Kaynak: Haberler.com
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