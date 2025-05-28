Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem
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Sunucu Ece Erken, "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Beşiktaş'ın özel gecesinde sunuculuk yapacağına dair söz aldığını belirten Erken, programın haber verilmeden Esra Erol'a verildiğini söyledi. "Bu, karakter meselesi" diyerek sitem eden Erken, yaşananlardan duyduğu hayal kırıklığını canlı yayında paylaştı.

Sunucu Ece Erken, canlı yayında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sarstı. "Gel Konuşalım" programında konuşan Erken, yakın çevresinden biri olan Esra Erol'a yönelik sitem dolu ifadeleriyle dikkat çekti. Erken, Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği özel bir gecede sunuculuk yapacağına dair söz aldığını, ancak bu fırsatın son anda Esra Erol'a verildiğini ve kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Olayın ardından derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Erken, yaşananları şu sözlerle anlattı: " Fikret Orman'ın bana yaptığı… Hemen açıklıyorum. Eymen'in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman'ı tanıştırdım. Birkaç hafta sonra o geceyi Esra sundu. Bana hiçbir bilgi verilmedi. O geceyi ajandamda özellikle boş bırakmıştım. Beşiktaş'a gönül vermiş biri olarak bu beni çok kırdı. Açıklama bile yapmadı. Bu, karakter meselesi..." diyerek sitem etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Ece Belliki FiKKiYE BiRKERECiK Gell Fikkki Fikkki Baba Dememissin Oda Haliyle Sana inaad Baskasina Gider

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