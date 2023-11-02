Ece Erken'den eski eşine ağır sözler

Erken " Görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun,ama bir yere götürmek için izin isteniyor" dedi. Ünlü sunucu ayrıca " Allah sonradan görme,gurursuz vicdansız herkesten evladımızı korusun" diyerek eski eşine gönderme yaptı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sunucu Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'a ağır sözler etti.

Ünlü sunucu velayeti kendisinde olan çocukları Eymen Uçar'ı yurt dışına tatile götürmek için babası Serkan Uçar'dan izin çıkmayınca Erken küplere bindi. Eski eşine sert sözler ile cevap veren ünlü isim hızını alamadı.

"Velayet bizde bakan biziz siz kimsiniz (gerçek babalara sözüm yok) "

Erken " Neden evladına bakmıyorsun. İlgilenmiyorum maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun diye sorulmuyor ama bir yere götürmek için izin isteniyor adalet mi bu? Velayet bizde bakan biziz siz kimsiniz ( gerçek babalara sözüm yok) .

Yasalar veya konsolosluklar da geçen kuralların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı yoksun, okulla alakalı hiç bir şeyin de yoksun, birşeye ihtiyacı var mı bilmezsin, iyi gününde bile yoksun. ve utanmanız bile yok. 8 yıldır büyüten nasılsa bir anne var. Ama senden benim paramla evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak " dedi.