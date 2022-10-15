Ebru Yaşar... MADEN ŞEHİTLERİ SONRASI KONSERİNİ İPTAL ETTİ!
Magazin Haberleri
Bartın'daki maden ocağı faciası nedeniyle ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Denizli konserini iptal etti.
Ebru Yaşar, Eskişehir'de yaptıracağı ormanlar için düzenlediği konseri ileri bir tarih erteledi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir'de yaptıracağı hatıra ormanı için 15 Ekim'de (bugün) Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle konserini ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin