Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen isimli gemiye, İsrail ordusu tarafından müdahalede bulunuldu. Gemi mürettebatı arasında yer alan 2 Türk vatandaşının da dahil olduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına alındı. Müdahalenin hemen ardından gemiyle iletişim kesildi. Saatler sonra ise Madleen'in, İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin eşliğinde Aşdod Limanı'na götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Yaşanan gelişmeler, kamuoyunda ve sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşananlara sessiz kalmadı.

Gazze'deki dramın tüm dünyanın gözü önünde sürdüğünü belirten sanatçı, "Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" diyerek yaşananlara karşı duyduğu derin üzüntüyü ve tepkisini kamuoyuyla paylaştı.