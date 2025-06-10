Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli

Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
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Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etti, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 12 aktivist gözaltına alındı. Gemi, İsrail savaş gemileri eşliğinde Aşdod Limanı'na götürüldü. Yaşananlara tepki gösteren sanatçı Ebru Yaşar, "Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen isimli gemiye, İsrail ordusu tarafından müdahalede bulunuldu. Gemi mürettebatı arasında yer alan 2 Türk vatandaşının da dahil olduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına alındı. Müdahalenin hemen ardından gemiyle iletişim kesildi. Saatler sonra ise Madleen'in, İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin eşliğinde Aşdod Limanı'na götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Yaşanan gelişmeler, kamuoyunda ve sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşananlara sessiz kalmadı.

Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli

Gazze'deki dramın tüm dünyanın gözü önünde sürdüğünü belirten sanatçı, "Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" diyerek yaşananlara karşı duyduğu derin üzüntüyü ve tepkisini kamuoyuyla paylaştı.

Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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