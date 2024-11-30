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Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti

Ebru Şallı için
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, 7 yıllık birlikteliklerinin sona erdiğini ve boşanma kararı aldıklarını açıklamış, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" sözleri çok konuşulmuştu. Ancak Akkuş, sosyal medya hesabından evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklayarak herkesi şaşırttı.

8 Kasım'da Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Boşanma dilekçesini sosyal medya hesabında paylaşan Akkuş, "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek, çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY PARAYMIŞ" DEMİŞTİ

Akkuş, boşanma kararının sebebini ise "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık mutsuz olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" sözleriyle açıkladı.

Ebru Şallı, aynı gün yaptığı açıklamada, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" şeklinde konuştu.

ŞALLI KİBARLIĞINI KORUDU

Ebru Şallı, katıldığı bir etkinlikte ise boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Şallı, "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" dedi. Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" açıklamalarıyla ilgili olarak ise, "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu!" diyerek cevap verdi.

UĞUR AKKUŞ DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Ünlü çiftin boşanma davasının bugün yapılması planlanıyordu. Ancak Uğur Akkuş, bu davayı geri çektiğini açıkladı. Akkuş, "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Akkuş'un açıklamaları herkesi şaşkına çevirirken, taraflardan yeni açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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