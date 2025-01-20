Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan aşk pozları

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Ebru Şahin, basketbolcu eşi Cedi Osman ile gittiği tatilden romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.

'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi dizilerde rol alarak büyük bir üne kavuşan başarılı oyuncu Ebru Şahin, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile 2022 yazında dünyaevine girmişti.

Eşiyle sık sık tatile çıkan Ebru Şahin, sosyal medyadan pozlarını paylaşıyor. Son olarak çıktıkları tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, eşiyle romantik anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin romantik karelerine kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Ebru Şahin'in eşinin kendisini öptüğü fotoğraf karesini, ünlü sanatçı Gustav Klimt'in 'Öpücük' tablosuyla paylaşması dikkat çekti.