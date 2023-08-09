Ebru Gündeş'in yıllardır görüşmediği kız kardeşi ortaya çıktı

Kariyerindeki başarısının yanı sıra ailesindeki sorunlarla gündeme gelen ve 4 yaşında kendisini terk eden babasıyla görüşmeyen Ebru Gündeş'in bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Babasının başka bir evliliğinden kardeşi olan Gündeş'in ısrarlara rağmen Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmeyi reddediyor. Abla ve kardeşin benzerlikleri ise dikkat çekti.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş, ailesiyle de zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken şarkıcının tavrı da dikkat çekti. İddiaya göre Aslıhan Gündeş Akça, Ebru Gündeş'le görüşmek için sosyal medya üzerinden birkaç kez mesaj atmış ancak şarkıcı görüşmeyi reddettiği için cevap vermemiş.