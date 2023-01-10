'Düzenli şekilde aldatıldım' diyen Seray Sever, fobisini nasıl yendiğini anlattı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Uğradığı ihanetlerin kendisinde fobi haline geldiğini söyleyen Sever, "Kendime güvenimi kaybetmeyerek ve en ufak bir şüphe duyduğumda uzaklaşarak bu fobiyi yendim" dedi.

Başarılı sunucu oyuncu Gökay Kalaycıoğlu'nun 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğu oldu. İlişkiler hakkında konuşan Sever, bir dönem düzenli olarak aldatıldığını ve bunun kendisinde bir fobi haline geldiğini anlattı.

"DÜZENLİ ALDATILDIKTAN SONRA ŞÜPHE DUYUNCA O ORTAMDAN UZAKLAŞTIM"

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ve ikiz bebekleri olan Seray Sever, yıllar önce uğradığı ihanetlerden şu sözlerle bahsetti: "Ben kin tutma durumu yoktur. Yapan kendine yapar. Aldatan da aslında kendini aldatıyor. Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir ve beni nasıl aptal yerine koyar diyerek kişilik meselesi haline getirirdim. Çok aldatıldım ve yakaladım. Aldatıldığında kendine güvenini kaybetmeyeceksin. O yapan kendine yapıyor. O fobimi yendikten sonra da aldatılmadım. Bu durum bende fobi haline gelmişti. Bir dönem düzenli aldatıldım. Güzel kadınların yanında bir adam gördükleri zaman o adam kıymete biniyor. Bundan dolayı da aldatılma potansiyelin artıyor. Çünkü yanındaki adam cazip hale geliyor. Düzenli aldatıldıktan sonra ufak bir şüphe duyduğum an o ortamda bulunmamayı tercih ederek bu meseleyi çözdüm."