Dünyanın gönlünde taht kuran Prenses Diana'nın elbiseleri satılacak

Dünyanın gönlünde taht kuran Prenses Diana, unutulmuyor...

Ölümünün üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen özellikle İngiliz halkının kalbinde yaşayan Diana'nın elbiseleri satılacak.

Prenses Diana ve diğer Kraliyet üyelerine ait 150 parçadan fazla eşya ABD'nin Los Angeles kentinde 27 Haziran'da açık artırmaya çıkarılacak.

En büyük açık artırma olarak tarihe geçecek

Satılacaklar arasında en dikkat çekenlerden birisi Prenses Diana'nın 1986'da Operadaki Hayalet müzikalinin prömiyerine giydiği elbisenin, 200 bin ila 400 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Diana'nın 1997'de kendi yaptığı açık artırmadan sonraki en büyük müzayede olacağını belirten müzayede evi yetkilileri, şimdiye kadar zaman zaman sadece bir iki parçayı açık artırmaya çıkarabildiklerini, şimdiyse 150 parçanın satışa sunulacağını söyledi.

Daha önce hiç gösterilmeyen parçalar olacak

Daha önce hiç açık artırmada görülmeyen ayakkabı, çanta ve şapka gibi parçalar da tarihi açık artırmanın bir parçası olacak.

Flamenko tarzı gece elbisesi ve Catherine Walker tarafından tasarlanan çiçekli elbise de açık artırmanın dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Çiçekli elbisenin de 100 bin ila 200 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.