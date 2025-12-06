Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katty Perry, Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile sevgili olduğunu Instagram'dan duyurdu. İkili daha önce de el ele görüntülenmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katty Perry, aşk dedikodularının ardından yeni ilişkisi resmen duyurdu. Perry, İnstagram'daki paylaşımıyla ilişki iddialarını doğrulamış oldu.

ESKİ BAŞBAKANLA BİRLİKTEĞİNİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü şarkıcı, Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile sevgili olduğunu sosyal medya platformu Instagram'dan duyurdu.

İkili daha önce de el ele görüntülenmişti. Trudeau, Perry'nin bir konserinde görüntülenmiş ve pop yıldızıyla aşk yaşadıklarına dair söylentiler artmıştı.

Serhat Yılmaz
