Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
ESKİ BAŞBAKANLA BİRLİKTEĞİNİ AÇIKLADI
Dünyaca ünlü şarkıcı, Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile sevgili olduğunu sosyal medya platformu Instagram'dan duyurdu.
İkili daha önce de el ele görüntülenmişti. Trudeau, Perry'nin bir konserinde görüntülenmiş ve pop yıldızıyla aşk yaşadıklarına dair söylentiler artmıştı.