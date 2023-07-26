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Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı

Magazin Haberleri

Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, Türkan Şoray'ı 'İkon' başlığıyla paylaşarak hayranlığını dile getirdi. Paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı "İkon" başlığıyla paylaştı.

"O BİR İKON"

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.

Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Türkan Şoray Eva Mendes Hollywood Magazin Haberler

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