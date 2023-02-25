Dünyaca ünlü oyuncu Daniel Craig, depremzedeler için 101 milyon strelin topladı

İngiliz oyuncu Daniel Craig, yaklaşık iki hafta önce Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından yardım çağrısı yaptı. Oyuncunun çağrısının ardından 101,5 milyon sterlin toplandı.

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremlerin ardından dünyada yardım çağrıları yapılmaya başlandı. Canlandırdığı James Bond karakteriyle hafızalara kazınan Daniel Craig de deprem felaketinin ardından yardım çağrısında bulundu.

101 MİLYON STERLİN TOPLANDI

Birleşik Krallık'taki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committe (DEC) ile birlikte çalışan 54 yaşındaki aktör, depremlerden bu yana 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu. Dünyaca ünlü oyuncu, günler önce yaptığı bağış çağrısında "Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaza döndü. Yüz binlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC'i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın" ifadelerini kullanmıştı.