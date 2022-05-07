Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim

Bir dönem rol aldığı cinsel içerikli filmlerle tanınan 25 yaşındaki Lana Rhoades kısa süre önce anne oldu. Bebeğinin babasını sır gibi saklı tutan ünlü isim, cinsel içerikli film sektörünü bıraktığını ve bir daha asla dönmeyeceğini belirtti.

İTİRAFLARI OLAY YARATACAK CİNSTEN

Instagram hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam eden ve daha sakin bir hayat yaşayan Rhoades, uzun süren sessizliğini bozdu. Kendisi ve geçmiş meslek yaşamı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KENDİ BEDENİMDEN NEFRET ETTİM"

Rhoades, "Örnek verecek olursak kendiniz gibi oyuncu olan ama daha önce hiç tanımadığınız bir insanla ilişkiye giriyorsunuz. Daha sonra kendi bedeninizden iğreniyorsunuz. Dokunmak bile istemediğim insanlarla zorla ilişkiye girdiğim oldu" diye konuştu.

"YAPMAK İSTEMEDİKLERİMİZİ BİLE YAPTIRDILAR"

Rhoades, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirket yetkilileri, bize yapmak istemediğimiz şeyleri bile yaptırdı. Psikolojim ciddi anlamda bozuldu. Kendimden nefret etmeye başladım."