Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
- Güncelleme:
Eski cinsel içerikli film yıldızı Lana Rhoades'den kendi mesleği ve yaşantısına dair çarpıcı itiraflar geldi. Rhoades, kadınlara asla cinsel film sektörünü önermediğini belirtti. Rhoades "Dokunmak bile istemediğim insanlarla zorla ilişkiye girdim" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yarattı.
Bir dönem rol aldığı cinsel içerikli filmlerle tanınan 25 yaşındaki Lana Rhoades kısa süre önce anne oldu. Bebeğinin babasını sır gibi saklı tutan ünlü isim, cinsel içerikli film sektörünü bıraktığını ve bir daha asla dönmeyeceğini belirtti.
Instagram hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam eden ve daha sakin bir hayat yaşayan Rhoades, uzun süren sessizliğini bozdu. Kendisi ve geçmiş meslek yaşamı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Rhoades, "Örnek verecek olursak kendiniz gibi oyuncu olan ama daha önce hiç tanımadığınız bir insanla ilişkiye giriyorsunuz. Daha sonra kendi bedeninizden iğreniyorsunuz. Dokunmak bile istemediğim insanlarla zorla ilişkiye girdiğim oldu" diye konuştu.
Rhoades, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirket yetkilileri, bize yapmak istemediğimiz şeyleri bile yaptırdı. Psikolojim ciddi anlamda bozuldu. Kendimden nefret etmeye başladım."