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Dün akşam tahliye olan Dilan Polat, bu sabah eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti

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Kasım ayından bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklu yargılanan Dilan Polat, dün akşam saatlerinde tahliye edidi. Geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde geçiren Dilan Polat, bu sabah eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat tahliye edildi. 9 ay cezaevinde kalan Polat, tutuksuz yargılanacak. Geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde geçiren Dilan Polat, bu sabah eşini ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5 tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, bu suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, bu suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.

ADLİ KONTROL KARARI

Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat'ın tahliyesini kararlaştırdı. Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Dün akşam tahliye olan Dilan Polat, bu sabah eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti

TUTUKLU 4 SANIK KALDI

Mahkemenin kararı Polat'ın tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat, kararın cezaevine ulaşmasıyla işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi. Böylece dava kapsamında aralarında Dilan Polat'ın kocasının da olduğu tutuklu 4 sanık kaldı.

Dün akşam tahliye olan Dilan Polat, bu sabah eşi Engin Polat'ı ziyarete gittiSıla Doğu tahliye sonrası ablası Dilan Polat'ın fotoğrafını paylaştı

EŞİNİN YANINA KOŞTU

Tahliye olan Polat, jandarma ekiplerince beyaz bir minibüsle cezaevinin yakında bir bölgeye getirildi. Burada Polat'ı aynı dava kapsamında tutuksuz yargılanan kardeşi Sinem Sıla Doğu, çocukları, yakınları ve bazı sosyal medya fenomenleri karşıladı. Minibüsten inerek yakınlarına sarılan Dilan Polat, daha sonra arabaya binerek buradan ayrıldı. Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde kalan Dilan Polat, bu sabah eşini ziyaret etmek için soluğu Silivri'de aldı.

Dün akşam tahliye olan Dilan Polat, bu sabah eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Engin Polat Dilan Polat Engin Polat Dilan Polat Sıla Doğu Sarıyer Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Bilge Tanrıöver :

Onlar "dâvâ" derler, dâvâyı satarlar, Toprak tükenirse havayı satarlar. Mecnun hâllerine bakıp aldanmayın, Menfaat görünce Leyla'yı satarlar. Abdurrahim Karakoç

9
0
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SUNSET null:

Silivri yol geçen hanı mı ertesi gün görüşe gidiyor..

8
0
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Ocean Express cargo Ltd:

Bu benim fikrim hapiste olduğuna hiçbir zaman

1
0
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Zafer Toprak:

Enerjiiiiii

0
0
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