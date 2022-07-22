Dün akşam ilk konserini veren Merve Boluğur, kalça dansı yaptı - Haberler

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Dün akşam ilk konserini veren Merve Boluğur, kalça dansı yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyunculuğa ara vererek şarkı çıkaran Merve Boluğur, dün akşam ilk konserini verdi. Biletlerin 2 bin 500 TL olduğu konserde gece boyunca playback yapan Boluğur, bir ara da kalça dansı yaptı.

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara vererek müzik sektörüne yöneldi. İlk şarkısı 'Şşşttt'i çıkaran oyuncu, dün ilk konserini verdi.

KALÇA DANSI YAPTI

Günlerdir hazırlık yapan Boluğur, dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda dinleyicilerle buluştu. Boluğur, ön masaların 2 bin 500 olduğu konserinde gece boyunca playback yaparak ünlü isimlerin şarkılarına eşlik etti. Gazete Magazin sayfasında yer alan videoda ise, sahneye yeşil bir elbiseyle çıkan Boluğur, bir ara kalça dansı yaparken kendinden geçtiği görüldü.

Gece için özel hazırlanan Boluğur, kendisiyle özdeşleşen kırmızı rujunu sürmeyi de ihmal etmedi.

Dün akşam ilk konserini veren Merve Boluğur, kalça dansı yaptı

Dün akşam ilk konserini veren Merve Boluğur, kalça dansı yaptı

Dün akşam ilk konserini veren Merve Boluğur, kalça dansı yaptı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Merve Boluğur Magazin Haberler

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