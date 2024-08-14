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Donald Trump'ın eski Amerika güzeli Olivia Culpo ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

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2012'de Donald Trump'ın, o zamanlar 20 yaşındaki Olivia Culpo ve 17 yaşındaki Kendall Jenner ile birlikte bir moda haftasında yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı. Trump ve Miss USA seçilen Culpo, defilede ön sıradaydı, Jenner ise podyumda yürüyordu. Bu etkinlik, Trump'ın Jenner'a olumlu baktığı son zamanlardan biriydi. Ancak Jenner, daha sonraki yıllarda Trump'a karşı eleştirilerini açıkça dile getirdi ve onun politikalarını sosyal medyada eleştirdi.

2012 yılına ait fotoğraflar, 66 yaşındaki Trump'ın 20 yaşındaki Olivia Culpo ile sohbet ederken, 17 yaşındaki Kendall Jenner'ın ilk podyum gösterisini yaptığı anı gösteriyor.

7 Eylül 2012'de Trump Tower'da gerçekleşen defilede, Miss USA seçilen Culpo ve yarışmanın eski sahibi Trump ön sırada oturuyordu. Jenner, Mercedes-Benz Moda Haftası kapsamında Sherri Hill için yürüdü.

Trump takım elbise giyerken, Culpo muhafazakâr bir elbise ve Miss USA kuşağı takmıştı. Bir fotoğrafta, Trump'ın Culpo'nun kulağına bir şeyler fısıldadığı görülüyor.

Çalkantılı İlişki

Bu defile, Trump'ın Jenner'a olumlu baktığı son zamanlardan biri oldu. Jenner daha sonra eski başkan hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

2018'de Jenner, Trump karşıtı bir ceket giyerek protestoya katıldı. Cekette "Tanrı bizi korusun... o benim başkanım değil" yazıyordu.

Aynı yıl bir TV programında, "Çılgın bir partide kimin gelmesini istemezdiniz?" sorusuna "Donald Trump" diye cevap vererek herkesi güldürdü.

Jenner ayrıca, Trump'ın sınır politikalarını eleştiren sosyal medya paylaşımları da yaptı.

Donald Trump'ın eski Amerika güzeli Olivia Culpo ile samimi samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Donald Trump'ın eski Amerika güzeli Olivia Culpo ile samimi samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Donald Trump'ın eski Amerika güzeli Olivia Culpo ile samimi samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (2)

VEFA:

Yahu adam kime yaklaşsa sanki Trump vurucu timmiş gibi haber yapılıyor. Makus talih dedikleri bu olsa gerek:D

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Selim Adanalı:

napsın herkes birilerini reklam amaçlı kullanacak artık yapacak bişey yok

1
0
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