Donald Trump'ın eski Amerika güzeli Olivia Culpo ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

2012 yılına ait fotoğraflar, 66 yaşındaki Trump'ın 20 yaşındaki Olivia Culpo ile sohbet ederken, 17 yaşındaki Kendall Jenner'ın ilk podyum gösterisini yaptığı anı gösteriyor.

7 Eylül 2012'de Trump Tower'da gerçekleşen defilede, Miss USA seçilen Culpo ve yarışmanın eski sahibi Trump ön sırada oturuyordu. Jenner, Mercedes-Benz Moda Haftası kapsamında Sherri Hill için yürüdü.

Trump takım elbise giyerken, Culpo muhafazakâr bir elbise ve Miss USA kuşağı takmıştı. Bir fotoğrafta, Trump'ın Culpo'nun kulağına bir şeyler fısıldadığı görülüyor.

Çalkantılı İlişki

Bu defile, Trump'ın Jenner'a olumlu baktığı son zamanlardan biri oldu. Jenner daha sonra eski başkan hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

2018'de Jenner, Trump karşıtı bir ceket giyerek protestoya katıldı. Cekette "Tanrı bizi korusun... o benim başkanım değil" yazıyordu.

Aynı yıl bir TV programında, "Çılgın bir partide kimin gelmesini istemezdiniz?" sorusuna "Donald Trump" diye cevap vererek herkesi güldürdü.

Jenner ayrıca, Trump'ın sınır politikalarını eleştiren sosyal medya paylaşımları da yaptı.